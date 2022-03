MN - Il Milan farebbe bene a prendere Origi? Dusi chiaro: "Decisamente sì"

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Giorgio Dusi, esperto di Bundesliga e non solo per Tuttosport e Goal.com, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) su se il Milan farebbe bene a prendere Origi: “Decisamente sì. Se prendi un giocatore che viene da tante stagioni di Liverpool fa sempre la differenza. E’ un marchio, pensate che le squadre tedesche pescano spessissimo in Premier League perché lì hanno un ritmo diverso, una cultura del successo che da altre parti non c’è. Una seconda linea che arriva dall’Inghilterra può diventare un top in altri campionati”.