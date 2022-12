MN - Il Milan lancia tre Academy in India, Panucci: "Qui la passione per il calcio e per il nostro Club è qualcosa di incredibile"

© foto di AC Milan

Christian Panucci, ex difensore rossonero, due volte campione d'Italia e una d'Europa con i rossoneri tra il 1993 e il 1997, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it sulla visita in India, dove una delegazione AC Milan è volata per l’inaugurazione dei tre nuovi presidi di AC Milan International Academy nello stato federale del Kerala, più precisamente a Ernakulam, Kozhikode e Malappuram: "È la prima volta che visito l’India e già non vedo l’ora di tornarci, perché credo che in questo paese ci sia veramente tanto da poter scoprire. Sono stati tre giorni molto belli, abbiamo visitato le sedi in cui si svolgeranno le attività dell’AC Milan International Academy incontrando tantissimi ragazzi e venendo travolti dal loro entusiasmo. Qui la passione per il calcio e per il nostro Club è qualcosa di incredibile".