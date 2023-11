MN - Il neo compagno di Tonali al Newcastle Guimaraes parla così della sua situazione

In esclusiva per MilanNews.it, questo un breve estratto dell'intervista fatta al centrocampista brasiliano Bruno Guimaraes, punto di forza del Newcastle avversario del Milan in Champions League. Interessante soprattutto il commento riservato per il compagno di squadra, Sandro Tonali: "In queste ultime partite abbiamo affrontato importanti avversari con diverse assenze, dico Botman, Isak e Tonali, hanno pesato molto. Vicenda Tonali? Non posso dire che non ci abbia toccato, però preferisco non esprimermi su questa vicenda perchè sono cose sue personali e ci dispiace. Noi dobbiamo rimanere concentrati e pensare alle prossime partite".