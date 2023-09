MN - Il punto debole del Milan? Aglietti: "Più che la difesa, direi la fase difensiva: i primi a doversi applicare sono gli attaccanti..."

Dopo una settimana ostica a livello fisico e mentale, con batosta nel derby ed esordio in Champions dolceamaro, il Milan si appresta ad affrontare l'Hellas Verona sabato pomeriggio alle 15 nel match valido per la quinta giornata di campionato. In merito alla sfida contro gli scaligeri, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Alfredo Aglietti, ex giocatore e allenatore della compagine veneta. Le sue parole.

La difesa costituisce il punto debole dei rossoneri?

“Se riguardiamo il derby, istintivamente rispondi di sì. Ma bisogna analizzare la situazione per quello che è realmente a livello tattico. I primi a effettuare la fase difensiva sono gli attaccanti, che devono subito rientrare dietro la linea della palla…”.