MN - Il saluto di Giroud: "Non dimenticherò mai queste tre stagioni, forza Milan!"

vedi letture

Olivier Giroud saluta il Milan, lo fa con uno Scudetto vinto da protagonista ed una montagna di gol pesantissimi. Il numero 9 del Milan saluta i tifosi ed il popolo rossonero con il suo discorso dal centro del campo a San Siro. Un saluto emozionante e pieno di amore. Merci, Olivier.

Queste le sue dichiarazioni: “Buonasera San Siro. Voglio ringraziare la società per la fiducia, tutti i dirigenti che mi hanno accolto come un fratello in questa famiglia. La fiducia dei dirigenti, grazie Ibra. Voglio ringraziare il mister per la sua fiducia ed il sostegno nei momenti difficili che abbiamo condiviso. È molto importante restare uniti in questi momenti. Abbiamo vissuto un primo anno incredibile, secondo me una della più belle emozioni della mia carriera. Voglio ringraziare soprattutto tutti i miei compagni, siamo una squadra e una famiglia. Grazie raga. Questo coro rimarrà sempre nel mio cuore (“Si è girato Giroud”, ndr). Quando ero piccoli io e Simon sognavamo questo Milan. Oggi abbiamo fatto un percorso che ci rende orgogliosi. Non dimenticherò mai queste tre stagioni al Milan. FORZA MILAN!”.