MN - Incocciati: "Con un allenatore nuovo serve pazienza: la differenza la fanno..."

vedi letture

Tre giornate, due punti. Sei gol subiti e il caso Theo e Leao. Questo il bilancio dell'avvio di stagione horror del Milan, all'esordio con mister Paulo Fonseca in panchina. Di questi temi e della situazione del Milan in generale la redazione di MilanNews.it ne ha parlato con un ex calciatore rossonero come Beppe Incocciati. Leggi le dichiarazioni esclusive.

Beppe Incocciati, per Fonseca un inizio stagione a dir poco complicato

"Di solito quando arriva un allenatore nuovo serve pazientare affinché le sue idee possano essere assemblate. Ma la differenza la fanno i giocatori che sanno usare il cervello. E le manifestazioni che si sono viste a Roma hanno denotato poca intelligenza da parte di chi avrebbe dovuto dare l'esempio".

Il riferimento è a Theo e Leao e la scena del cooling break

"Ho giocato con grandi giocatori, addirittura con Maradona, il più grande di tutti. E posso dire che tutti questi grandi campioni sono stati i primi a mettersi a disposizione al momento di maggiore difficoltà della squadra. In quei momenti loro davano il 200%, ti trascinavano".