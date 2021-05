MN - Incocciati: "Donnarumma? Se vuole restare bene, altrimenti può anche andarsene"

La redazione di MilanNews.it ha contattato Giuseppe Incocciati, ex attaccante del Milan. Con lui abbiamo parlato anche del futuro di Gigio Donnarumma. Ecco le sue dichiarazioni: "Io sono nato nel Milan, magari sono cambiate le cose, ma l’ideologia delle grandi squadre credo sia rimasta la stessa. Donnarumma ha perso credibilità: se ha deciso di andar via ok, che lo faccia, è un professionista. Non credo che il Milan abbia difficoltà a trovare un portiere altrettanto bravo, pur riconoscendo le qualità di Donnaurmma. Fare questo gioco delle economie, soprattutto nei confronti dei tifosi - che tutto pensano tranne che stare a comprendere o no queste informazioni chiamiamole economiche - non mi sembra il caso. Capisco che il calcio moderno è anche legato a questo aspetto, ma se fossi il Milan direi: se vuoi restare bene, se no prendi la strada e vai".