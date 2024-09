MN - Incocciati: "I giocatori che hanno qualcosa in più degli altri devono essere i primi a prendersi le responsabilità"

Tre giornate, due punti. Sei gol subiti e il caso Theo e Leao. Questo il bilancio dell'avvio di stagione horror del Milan, all'esordio con mister Paulo Fonseca in panchina. Di questi temi e della situazione del Milan in generale la redazione di MilanNews.it ne ha parlato con un ex calciatore rossonero come Beppe Incocciati. Leggi le dichiarazioni esclusive.

Theo e Leao erano candidati a prendersi il ruolo di leader, dopo gli addii di Giroud e Kjaer

"Un allenatore spera sempre che i giocatori siano prima di tutto ragazzi intelligenti ma mi sembra che ci sia qualche difetto nel Milan di oggi. I giocatori che hanno qualcosa in più degli altri devono essere i primi a prendersi le responsabilità quando le cose non vanno bene. E se Theo e Leao non danno per primi il buon esempio c'è poco da sperare".