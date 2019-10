MN - Incocciati: "Il 4° posto non è impossibile. Bisogna risolvere i problemi"

Giuseppe Incocciati, ex giocatore rossonero, è stato raggiunto dai microfoni di MilanNews.it e ha parlato delle ambizioni del Diavolo: "Il quarto posto è distante 6 punti, quindi non è impossibile. Però se si analizza la forza della squadra che attualmente si trova al quarto posto, ovvero il Napoli, credo che, obiettivamente, abbia qualcosa in più del Milan. Quindi non è sufficiente pensare che la distanza sia di soli 6 punti. Più che sul quarto, io farei la corsa sul quinto posto, oggi ricoperto da Cagliari. La griglia Europa è importante per il Milan. È tutto da giocare, ma bisogna risolvere i problemi. Uno su tutti: il reparto offensivo, che oggi è un po’ carente".