MN - Incocciati: "Meno male che nel Milan c'è Reijnders"

Doppio ex della sfida, Beppe Incocciati si proietta a Napoli-Milan, sfida decisiva per le ambizioni scudetto dei partenopei e di Champions per i rossoneri. La gara si disputerà domenica 30 marzo alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate in esclusiva a MilanNews.it.

14 punti di distanza tra le due squadre, nonostante sulla carta si equivalgono

"Entrambe hanno un difetto, secondo me. Ossia che hanno dei numeri realizzativi abbastanza bassi ed è un aspetto non di poco conto per chi vuole vincere lo scudetto o andare in Champions. Bisognerebbe capire le problematiche. E meno male che nel Milan c'è Reijnders che ha alzato la media realizzativa".