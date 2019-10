MN - Incocciati: "Quando si gioca con una maglia così pesante bisogna assumersi responsabilità"

Giuseppe Incocciati, ex giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it e lo ha fatto parlando di Stefano Pioli e di quanto possa essere determinande la sua semplicità: "Dipende cosa si intenda per semplicità. Non ritengo che ci sia un allenatore difficile e uno facile. Credo, invece, che sia doveroso non dimenticare che quando si gioca con una maglia così pesante bisogna assumersi delle responsabilità, a partire dai giocatori. Sono loro che vanno in campo e sono loro che fanno emergere le difficoltà. Il tecnico può dare delle letture, può lavorare in un modo anziché in un altro, ma poi in campo, negli uno contro uno, è il giocatore che deve avere la meglio".