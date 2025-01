MN - Inizia l'allenamento: Pulisic, Terracciano, Musah e Loftus lavorano in gruppo. Out Leao

vedi letture

Appena cominciato a Riyad, in Arabia Saudita, il secondo allenamento della giornata rossonera. La squadra era già scesa in campo questa mattina agli ordini di Conceicao che poi aveva parlato in conferenza stampa insieme a Mike Maignan. Adesso è in corso l'allenamento di rifinitura sotto lo sguardo di Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada che assistono da bordocampo.

Come ieri anche oggi Christian Pulisic, Yunus Musah, Filippo Terracciano e Ruben Loftus-Cheek stanno lavorando in gruppo e dunque sono da considerarsi recuperati per la gara di domani contro la Juventus. Assente invece Rafael Leao che dunque non recupera neanche per la panchina: anche questa era una notizia che il tecnico aveva di fatto anticipato ai microfoni nel primo pomeriggio. Presente anche Terracciano che in settimana aveva avuto qualche problemino con la spalla: allarme rientrato.