MN - Iniziata la partitella a Milanello: i due schieramenti

vedi letture

In questi minuti è in corso il primo allenamento del Milan in questa nuova stagione 2024/2025. I rossoneri, per la prima volta, sono diretti sul campo dal nuovo tecnico Paulo Fonseca. Dopo un primo esercizio sul possesso palla con i portieri ma senza le porte, ora è diventata partitella vera. Queste sono le formazioni scelte da Fonseca, le stesse dell'esercizio precedente:

MILAN NERO (4-3-3)

Sportiello (Nava)

Kalulu Simic Tomori Terracciano

Loftus Bennacer Florenzi

Chukwueze Nasti Liberali

MILAN BIANCO (4-2-3-1)

Vasquez (Raveyre)

Jimenez Gabbia Thiaw Calabria

Adli Pobega

Maldini Romero Saelemaekers

Colombo