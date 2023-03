MN - Italia, Tonali confeziona due assist e si guadagna un sette in pagella

MilanNews.it

Vittoria per l'Italia, che ha battuto per 0-2 Malta nella seconda giornata di qualificazioni ad Euro 2024. A prendere parte alla sfida è stato anche il rossonero Sandro Tonali, che ha confezionato due assist per Retegui e Pessina. La redazione di MilanNews.it ha assegnato un 7 pieno al classe 2000 per la prestazione offerta con la maglia azzurra.