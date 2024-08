MN - Italia U17, il ct Favo: "Sala ha fatto un finale di Europeo entusiasmante. Longoni è un predestinato"

Nell'Italia Under 17 che ha vinto l'Europeo, si sono messi in mostra anche alcuni giovani rossoneri come il centrocampista Emanuele Sala e il portiere Alessandro Longoni. Queste le parole a Milannews.it del ct Massimiliano Favo su di loro:

Tra i rossoneri che si sono messi in mostra anche Emanuele Sala...

"Con me Emanuele è partito in sordina, poi ha fatto un finale di Europeo entusiasmante. Mi ha stupito perché ha l'intelligenza e la capacità di giocare in ogni ruolo di centrocampo. Per me farà una carriera importante da professionista, perché è uno di quei giocatori che ogni allenatore vorrà avere".

Un infortunio ha tolto dalle ultime due partite Longoni...

"Abbiamo vinto l'Europeo con quattro giocatori del 2008 e non è un caso se questi ragazzi si sono ritagliati spazio da sotto età. Credo che Alessandro possa essere considerato anche lui un 'predestinato' perché per la sua età ha una maturità incredibile. Testa sulle spalle ma anche notevoli doti da portiere".