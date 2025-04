MN - Jacobelli: "Credo che il Milan debba concentrarsi sulla Coppa Italia"

vedi letture

Non ci resta che la Coppa Italia, verrebbe da pensare dopo la sconfitta del Milan a Napoli. E la competizione, che al Milan manca dal 2003, offre il derby in semifinale. Il noto giornalista, Xavier Jacobelli, ci dice la sua sul momento dei rossoneri. In esclusiva per MilanNews.it.

Lei crede ancora nel Milan in Europa?

"Se parliamo di competizione europea in generale sì, perché ormai per la Champions la scalata è dell'ottavo grado. Per questo credo che il Milan debba concentrarsi sulla Coppa Italia, sia perché conquistare un trofeo salverebbe parzialmente la stagione, sia perché ti garantirebbe l'Europa League. Che non sarà la Champions, ma ti tiene nella cartina calcistica europea".

In caso di vittoria della Coppa Italia il Milan si ritroverebbe col paradosso di un tecnico che ha vinto due trofei in sei mesi, ma con la valigia in mano

"Ricordo Andrea Pirlo alla Juventus, vinse Coppa Italia e Supercoppa e non fu confermato lo stesso. Ma credo che il Milan non debba commettere l'errore di pensare agli scenari futuri quando mancano 8 giornate alla fine del campionato. Si pensi a raddrizzare la stagione, altrimenti il rischio è quello di ammalarsi di strabismo, con un occhio al presente e uno al futuro".