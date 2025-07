Stallo Jashari: Allegri potrebbe anche decidere di restare così a centrocampo essendo già numericamente a posto

vedi letture

La trattativa con il Club Bruges per Ardon Jashari non ha alcuna intenzione di sbloccarsi. Neanche l'ultimo rilancio del club rossonero è servito per convincere i belgi a lasciar partire il centrocampista svizzero in questo calciomercato.

Il Milan terrà la mano terrà sul classe 2002 ancora per qualche giorno, ma non si spingerà oltre né economicamente né tanto meno a livello temporale, anche perché questa trattativa è durata già a lungo. La Gazzetta dello Sport questa mattina compie però una riflessione importante che potrebbe cambiare le strategie della dirigenza rossonera in questi ultimi 30 giorni di calciomercato.

Qualora la questione con il Bruges dovesse definitivamente chiudersi in maniera negativa, non è da escludere che Allegri possa decidere di restare così a centrocampo essendo numericamente a posto, ordinando di conseguenza alla propria dirigenza di deviare parte del budget su altri ruoli, come ad esempio l'attacco o la difesa cenrtale.