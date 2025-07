La prima avversaria del Milan in Serie A ufficializza un nuovo colpo

La prima avversaria del Milan in campionato, la neopromossa Cremonese, ha annunciato oggi un nuovo acquisto: il laterale Alessio Zerbin, in arrivo in prestito con obbligo di riscatto dal Napoli. Di seguito il comunicato dei grigiorossi.

"U.S. Cremonese comunica di aver acquisito con la formula del prestito fino al termine della stagione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni le prestazioni sportive del calciatore Alessio Zerbin dalla società SSC Napoli.

Quella di Zerbin è una carriera fuori dall’ordinario nel panorama italiano, caratterizzata da una lunga gavetta iniziata nei dilettanti a 16 anni con il Suno (in prima categoria) e il Gozzano (in Serie D). Le sue ottime prestazioni lo fanno notare al Napoli: dopo una stagione e mezza con la Primavera campana, si confronta con la Serie C nelle piazze di Viterbo, Cesena e Vercelli. Nel 2022 approda in Serie B con il Frosinone e, grazie ai 9 gol segnati in 31 partite, è tra le rivelazioni della cadetteria. Chiude la propria annata festeggiando il debutto in Nazionale maggiore il 7 giugno 2022 nella sfida di Nations League contro l’Ungheria.

Rientrato al Napoli, nel 2022-23 raccoglie 13 presenze tra campionato e Champions League e chiude la stagione con la vittoria dello scudetto. L’anno successivo vive i primi sei mesi in azzurro (segnando inoltre una doppietta decisiva nel primo turno di Supercoppa Italiana contro la Fiorentina) e poi passa al Monza, con cui disputa 13 partite nel massimo campionato. L’esperienza più recente nel massimo campionato è con il Venezia, con 18 apparizioni e 1 gol. In totale vanta 50 presenze in Serie A.

Benvenuto, Alessio!"