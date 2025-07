Gaspar: "Per aiutare Camarda in allenamento devo entrare forte, così sarà pronto"

Francesco Camarda si sta preparando a vivere la sua prima stagione vera in Serie A, ci si augura da protagonista. Il giovane attaccante classe 2008 quest'anno giocherà al Lecce che ha preso in prestito con diritto di riscatto e controriscatto il centravanti dal Milan. Il lavoro precampionato dei pugliesi, diretti dal nuovo tecnico Eusebio Di Francesco, è in corso e giovedì si gicoherà la terza amichevole contro la nazionalae degli Emirati Arabi Uniti: nelle prime due, contro una squadra dilettantistica e contro lo Spezia, il giovane bomber ha segnato 4 gol.

Proprio di Francesco Camarda ha parlato ha parlato il nuovo compagno Kialonda Gaspar, difensore angolano, intervistato a Sky Sport: "Per me tutti quelli che sono qua sono pronti a dare una mano per la squadra. Lui è giovanissimo, per me però questo è solo un numero perché ci sono anche giocatori di 40 anni che giocano come bambini. Lui deve solo lavorare per migliorare ogni giorno in allenamento. Noi dobbiamo aiutarlo e da parte nostra lavorare al 100%, almeno anche lui potrà farlo. Per aiutarlo anche in allenamento devo entrare forte, così sarà pronto per la partita".