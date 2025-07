Serafini: "Kessie dopo il Milan è sparito dai radar. Deve fare una scelta di vita"

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola Luca Serafini ha parlato dell'ex Milan Franck Kessié, giocatore accostato con una certa insistenza alla Fiorentina di Stefano Pioli in questo calciomercato: "Io l'ho visto l'altra sera a Como e mi è venuta un po' di tristezza. Mi sembra un po' saccente, penso che si debba lavorare molto sull'aspetto dell'umiltà.

Al Milan faceva la legna, non il regista che non è il suo. Secondo me lui adesso deve fare una scelta di vita che è anche una scelta professionale, in Arabia è uscito dai radar. Lì il livello di attenzione è bassissimo. Ha buttato tre anni di carriera dopo il Milan. Se questo tipo di umiltà si ripercuoterà sulle sue scelte economiche allora potrebbe tornare, altrimenti non penso che lo farà".

Serafini ha poi continuato: "Il rapporto era eccellente come del resto era eccellente il rapporto di Pioli con tutti i giocatori. La coesione era la forza di quella squadra. C'è stato un grande lavoro professionale con Kessié perché era un buon "assalitore" e invece lo ha trasformato in un giocatore straordinario che andava a tappare tutti i buchi. Si è trasformato in un "rammendatore". Nell'anno dello scudetto non ha ricevuto grandi applausi perché in pochi si accorgevano di cosa riusciva a fare. Quando il Milan lo ha perso, in pochi si erano accorti del suo peso per i rossoneri".