MN - Jacobelli: "Fonseca va valutato a fine stagione. Non puoi metterlo già sulla graticola"

Jacobelli: "Fonseca va valutato a fine stagione. Non puoi metterlo già sulla graticola"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, il noto giornalista Xavier Jacobelli ci dice la sua sull'inizio di stagione della squadra di Paulo Fonseca:

Dei problemi evidenti stanno emergendo, tanto che Fonseca si è arrabbiato in conferenza stampa sulla questione del rigorista

"È importante che vengano messi i puntini sulle i sul rapporto giocatori/allenatore. Prima la plateale forma di dissenso di Theo e Leao nel cooling break di Lazio-Milan, poi i due rigori di Firenze dove sarebbe dovuto essere Pulisic a calciarli ma così non è stato. Credo che in questo momento l'importante è che il Milan a partire dal prossimo incontro dia un segnale di unità fra giocatori e squadra perché a me non piace il fatto che nell'arco di 12 giorni tra il derby e Firenze di nuovo Fonseca sia stato messo sulla graticola".

Fonseca merita fiducia?

"Non condivido questo modo di giudicare il lavoro dell'allenatore. Va valutato alla fine della stagione e non dopo un breve blocco di partite. Vero, è partito male ma ora ci sono sei partire a disposizione per riequilibrare tutto".