MN - Jacobelli: "Giroud professionista esemplare, ha portato mentalità vincente"

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervistato da MilanNews.it, Xavier Jacobelli ha commentato il momento di forma di Giroud, che in rossonero sta vivendo una nuova giovinezza:

Giroud sta davvero facendo bene, si aspettava una simile continuità da parte sua?

“Giroud è un professionista esemplare. Non avevo dubbi sulla sua capacità d’imporsi nel calcio italiano. Parliamo di uno straordinario attaccante con una gran carriera alle spalle. Ha vinto ovunque sia andato e ha portato una mentalità vincente al Milan. A mio avviso, data la sua longevità agonistica, può continuare ad essere un punto di riferimento per il Milan. Non c’è un compagno che non parli di lui in maniera entusiastica".