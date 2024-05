MN - Jacobelli sul bilancio di Pioli: "La valutazione è positiva, ha riportato il Milan in Champions e vinto uno scudetto"

vedi letture

Sabato sarà l'ultima partita di Stefano Pioli sulla panchina del Milan e sarà dunque tempo di bilanci nel mondo rossonero, pertanto ne abbiamo parlato col noto giornalista Xavier Jacobelli. In esclusiva per MilanNews.it questo un estratto dell'intervista principale:

Il bilancio di Pioli: "La valutazione è molto positiva. Non dimentico in quale situazione fosse il Milan quando nell'ottobre 2019 ricevette l'incarico e quali risultati ha ottenuto in questi cinque anni. Il fatto che abbia riportato il Milan in Champions e poi fino alle semifinali, che abbia vinto il 19° scudetto, che abbia valorizzato molto i giovani giocatori. Questa è una squadra che possiede margini di miglioramento".