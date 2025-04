MN - Jacobelli sulla gestione attuale del Milan: "Penso che il peccato originale risieda nell'allontanamento di Maldini e Massara"

vedi letture

Non ci resta che la Coppa Italia, verrebbe da pensare dopo la sconfitta del Milan a Napoli. E la competizione, che al Milan manca dal 2003, offre il derby in semifinale. Il noto giornalista, Xavier Jacobelli, ci dice la sua sul momento dei rossoneri. In esclusiva per MilanNews.it.

A proposito di futuro, manca ancora la figura del direttore sportivo

"Singolare, dato che siamo ad aprile, che manchi ancora questa figura".

Paratici è il nome forte

"Ne sento parlare da tre settimane. Ma le strategie di mercato si impostano adesso, non a luglio. Se il direttore sportivo è stato scelto allora che sia comunicato e che si imposti il lavoro senza perdere tempo. Il Milan in questo preciso istante storico dovrebbe già sapere che tipo di budget può mettere a disposizione per il mercato".

La gestione attuale, nel frattempo, è ampiamente criticata

"Penso che il peccato originale, che il Milan stia ancora pagando, risieda nell'allontanamento di Maldini e Massara. Ed è una convinzione che matura sempre di più col passare del tempo".

Manca una dirigenza forte, si dice. Ma in campo però vanno i giocatori

"Quando c'è una situazione come questa dev'esserci un'assunzione di corresponsabilità. Paulo Fonseca ha già pagato con l'esonero e per quel che riguarda i giocatori è indiscutibile che alcuni capisaldi stiano offrendo un rendimento inferiore alle attese. Incredibile, se facciamo il paragone tra il Theo e il Leao dello scudetto e gli attuali".