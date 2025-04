MN - Jacobelli sulle ultime panchine di Leao: "Scelta che francamente non capisco"

Non ci resta che la Coppa Italia, verrebbe da pensare dopo la sconfitta del Milan a Napoli. E la competizione, che al Milan manca dal 2003, offre il derby in semifinale. Il noto giornalista, Xavier Jacobelli, ci dice la sua sul momento dei rossoneri. In esclusiva per MilanNews.it.

Manca una dirigenza forte, si dice. Ma in campo però vanno i giocatori

"Quando c'è una situazione come questa dev'esserci un'assunzione di corresponsabilità. Paulo Fonseca ha già pagato con l'esonero e per quel che riguarda i giocatori è indiscutibile che alcuni capisaldi stiano offrendo un rendimento inferiore alle attese. Incredibile, se facciamo il paragone tra il Theo e il Leao dello scudetto e gli attuali".

A proposito di Leao, è sempre più spesso in panchina

"Scelta che francamente non capisco".

Conceiçao in 20 partite ha sempre cambiato formazione, segno di come fatichi a trovare una quadra

"Tutti hanno commesso errori, li ha fatti anche Conceiçao ma è una persona che non si nasconde dietro a un dito e in momenti delicati si è preso la responsabilità delle scelte fatte. Sa cosa rischia, sa di essere legato ai risultati. Ma anche la squadra deve prendersi le sue responsabilità".