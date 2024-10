MN - Jankulovski: "Ai miei tempi non succedevano certe cose. E se sbagliati c'erano Maldini, Costacurta, Gattuso e Cafu che ti rimproveravano: non ti azzardavi nemmeno a ripetere l'errore"

vedi letture

Riparte il campionato col Milan chiamato a rialzarsi dopo la sconfitta di Firenze. C'è l'Udinese, partita fortissimo e davanti in classifica ai rossoneri. Grande doppio ex della sfida, Marek Jankulovski, si è concesso ai microfoni di Gaetano Mocciaro di MilanNews.it.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Altri tempi, i tuoi

"Ai miei tempi erano leader tutti, non succedevano queste cose. E se sbagliati c'erano Paolo (Maldini), Billy (Costacurta), Rino (Gattuso), Cafu che ti rimproveravano. Non ti azzardavi nemmeno a ripetere l'errore. Parliamo di giocatori che hanno giocato per anni e anni al Milan e hanno vinto tutto, campioni fatti e finiti che avevano costruito la loro autorevolezza".