MN - Javi Moreno: "Nemmeno in Spagna vedi bambini giocare per strada: c'è una generazione di calciatori diversa rispetto al passato"

vedi letture

Ci siamo, il Milan è pronto ad abbracciare il suo nuovo centravanti. Vecchia conoscenza del calcio italiano e fresco vincitore degli Europei con la sua Spagna: Alvaro Morata. Qualità, esperienza e una conoscenza della nostra Serie A che gli permetterà di adattarsi subito. Abbiamo approfittato del trasferimento in corso per parlarne con un altro centravanti iberico che ha vestito i colori rossoneri: Javi Moreno.

Ecco le sue parole in esclusiva a MilanNews.it.

Spagna campione d'Europa. Il vostro segreto?

"Rispetto a quando incominciavo a giocare c'è più professionalità nella formazione, tutti gli allenatori sono preparati. Alla mia epoca l'allenatore era tuo papà, ora sono tutti tecnici formati e con un certo curriculum".

Una Nazionale che domina anche con i giovani, basti vedere Lamine Yamal

"Diamo molta importanza al giovane, lo lanciamo e lo incoraggiamo. Questi ragazzi non devono avere paura quando sono gettati nella mischia e il primo messaggio che devi lanciare è quello di dargli fiducia".

In Italia dopo il flop agli Europei è tornato il discorso classico del bambino che non gioca più per strada

"Ma anche in Spagna è lo stesso, infatti c'è una generazione di calciatori diversa rispetto al passato. Nemmeno in Spagna vedi bambini giocare per strada e questo ha fatto perdere a questa generazione determinate caratteristiche che poi ti porti dietro sul terreno di gioco. Ormai sono tutti a scuola calcio a fare tecnica e tattica ma determinate cose che imparavi per strada non le hai più ed è un gran peccato".