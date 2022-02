MN - Juanmartì (Diario Sport): "Il Barcellona vuole Kessiè ma solo a zero. Franck è tra le prime opzioni"

Intervistato dalla nostra redazione, il giornalista spagnolo di Diario Sport, Toni Juanmartì, ha parlato così dell'interesse del Barcellona su Kessiè: “L’interesse per Kessie è al 100% solo a parametro zero. Il Barcellona vuole comprare anche un attaccante e un nuovo terzino sinistro: le priorità quindi sono la punta, proveranno a comprare Haaland, il terzino e un nuovo centrocampista. Queste sono le tre posizioni in cui vogliono rinforzarsi. Per il centrocampo vogliono Kessie, ma se non dovessero arrivare all’ivoriano ci sono comunque molte altre opzioni: Franck comunque è tra le prime posizioni della lista”.