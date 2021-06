MN - Juanmartì: "West Ham interessato a Firpo, ma il giocatore preferisce l'Italia"

"Oltre al Milan ci sono diverse squadre in Inghilterra, in particolare il West Ham. Hanno già formulato l'offerta al Barcellona, ma il giocatore preferisce l'Italia all'Inghilterra, anche per la vita personale e per la famiglia. Inoltre, in passato, ci sono stati anche gli interessi di Napoli e Inter. Attualmente, però, la trattativa è come una partita a scacchi: chi si stanca per primo tra il Barcellona e Firpo, vince. La mia opinione è che alla fine il Barcellona sarà la prima a cedere e che il prossimo anno Firpo giocherà a Milano". Queste le parole di Toni Juanmartì, giornalista di Diario SPORT, sulle squadre interessate a Junior Firpo.