MN - Kinsella: "Per il Chelsea una partita a San Siro è speciale"

Il giornalista Nizaar Kinsella, collega dell'Evening Standard, vicino alle cose del Chelsea, ha parlato così in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, in merito all'atmosfera di stasera: "Al Chelsea una partita a San Siro è speciale per tutti. Questo è uno dei motivi per cui i nuovi proprietari hanno acquistato il club: per partecipare a grandi sfide come questa. Tutti i giocatori conoscono il Milan grazie ad Aubameyang, Jorginho, Koulibaly e Thiago Silva. Le famiglie dei calciatori arriveranno in Italia per godersi l'atmosfera. Tomori lo avrà sicuramente detto a tutti i suoi ex compagni di Cobham (campo di allenamento del Chelsea, ndr), soprattutto ai giocatori inglesi".