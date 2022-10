MN - Kinsella su Thiago Silva: "Punto di riferimento nel Chelsea: oggi la 100esima in Champions"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nizaar Kinsella, giornalista vicino al Chelsea dell'Evening Standard, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it in vista della gara di stasera tra Milan e blues. Tra i tanti temi toccati anche Thiago Silva, grande ex della sfida, su cui Kinsella ha speso queste parole: ""Thiago Silva stasera farà la sua centesima presenza in Champions League in una partita che ha definito "emozionante" nella sua conferenza stampa. Come Maldini e Nesta quando era al Milan, Silva è diventato un punto di riferimento al Chelsea per gli altri giocatori, che lo amano. Resta un giocatore importante anche a 38 anni e lo ha dimostrato la scorsa settimana proprio contro il Milan. Il Chelsea ha speso oltre 150 milioni di sterline per nuovi difensori in estate, ma lui rimane uno dei migliori interpreti, superando i vari Wesley Fofana, Kalidou Koulibaly e Marc Cucurella. Insegnerà a tutti e tre cosa significa giocare sotto pressione a Stamford Bridge".