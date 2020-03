MN - Krause (Bild): "Rangnick bravo a scoprire talenti. Ecco degli esempi..."

Per parlare di Ralf Rangnick e scoprire qualcosa in più su questa figura accostata insistentemente al Milan negli ultimi tempi, la redazione di MilanNews.it ha contattato Stefan Mrsuse, giornalista sportivo del quotidiano tedesco Bild. Queste le sue riflessioni sul metodo di lavoro del tedesco e su come potrebbe funzionare in Italia: "La cosa più importante della filosofia di Rangnick è la velocità: giocatori veloci, calcio veloce, successo veloce. In questo modo ha portato al top club come l’Hannover, l’Hoffenheim e il Lipsia. Posso di certo immaginare che Rangnick proverà a rendere la squadra più giovane anche perchè non ha mai firmato giocatori superiori ai 24 anni. Questa è la filosofia e la continuerà anche arrivato a Milano. E’ bravissimo a scoprire giocatori talentuosi e a farli crescere. Un esempio è il difensore del Lipsia Ibrahima Konatè: lo ha preso a parametro zero dal Sochaux nel 2017 quando non lo conosceva nessuno ed ora è uno dei migliori centrali della Bundesliga. Il doppio ruolo di direttore sportivo e allenatore è perfetto per lui. Una prova? Il duplice successo ottenuto con l’Hoffenheim e con il Lipsia".