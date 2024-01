MN - Krunic out col Cagliari per problemi alla schiena

Rade Krunic non è stato convocato per il match di Coppa Italia di questa sera contro il Cagliari. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it il bosniaco è out a causa degli stessi problemi alla schiena che sabato, contro il Sassuolo, gli hanno impedito l’ingresso in campo nella ripresa. Sul centrocampista c'è sempre e comunque il forte pressing di Fenerbahce e Lione, che lo seguono con interesse già dalla scorsa estate

Di seguito le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Calabria, Simić, Hernández, Jiménez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Romero, Traorè; Jović. A disp.: Maignan, Nava; Bartesaghi, Florenzi, Kjær, Nsiala; Loftus-Cheek, Pulisic, Zeroli; Giroud, Leão. All.: Pioli.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunović; Di Pardo, Wieteska, Obert, Hatzidiakos; Deiola, Makoumbou, Jankto; Mancosu; Petagna, Luvumbo. A disp.: Aresti, Scuffet; Azzi, Capradossi, Goldaniga, Zappa; Sulemana, Viola; Oristanio, Pereiro. All.: Ranieri.

Arbitro: Prontera di Bologna.