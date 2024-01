MN - L’architetto spiega il piano per San Siro. Ma ci sono due grandi dubbi…

vedi letture

Giulio Fenyves, architetto del progetto per la ristrutturazione di San Siro promossa dal Comune di Milano, dopo l’evento di presentazione dello stesso è stato intercettato dall’inviato di MilanNews.it. Queste le sue dichiarazioni:

Questo progetto cosa trasformerebbe dello stadio attuale per renderlo più efficiente? “Il quartiere prima di tutto. Gli aspetti legati all’accessibilità e all’accoglienza. La diversificazione di tutte le sedute, l’introduzione di spazi legati alla possibilità di fornire servizi come la ristorazione, sale stampa, sale meeting, financo stanze di ordine alberghiero in modo tale che l’accoglienza ai VIP e super VIP sia garantita. Importantissima l’introduzione di un sistema che abbiamo chiamato “guscio acustico” che permetterà di insonorizzare l’impianto sia per eventi sportivi che per i concerti. La verifica dal punto di vista strutturale per l’impianto, come è già, sia congeniale a ospitare carichi così importanti. L’aggiunta poi di un edificio intorno all’impianto, che abbiamo chiamato bastione, che permetterà di riorganizzare tutti quei servizi alla tifoseria e alla fruizione generale anche durante la settimana. La riqualifica degli spazi esterni a mo’ di grande piazza urbana e come diceva un grande parco. Il terzo anello rimane dov’è, nel nostro team di progettazione abbiamo l’onore di avere l’ingegnere Calzolari, che ai tempi trentenne collaborò col professor Baglio alla redazione proprio del terzo anello. Il famoso quarto anello è quello che introduciamo in basso, tra il primo ed il secondo anello, demolendo una piccola porzione del primo anello e inserendo un nuovo grande emiciclo su due piani dentro il quale saranno contenuti i salottini, le sale lounge, gli skybox”.

Vengono due dubbi guardando il progetto: com’è possibile pensare a questo “Settore Vip” sotto le due Curve, e poi se può creare un problema di ordine pubblico posizionare gli uffici dei Club uno di fianco all’altro? “La prima osservazione è correttissima, bisogna guardare meglio il disegno. Noi abbiamo previsto un quarto anello che sostanzialmente definisce l’intero perimetro intorno al campo, ed è anche sotto le curve. In quelle parti non sono dislocate solo le sale e gli spazi da dedicare ai VIP, ma ci sono anche bar, ristoranti, locali per il merchandising. Le squadre chiedono di avere in prossimità dello stadio questi luoghi. E addirittura una delle criticità esposte era quella di considerare primo, secondo e terzo anello distanti per una questione di logica distributiva. Abbiamo fatto in modo che dal secondo anello si possa scendere ed entrare in questi luoghi e viceversa dal basso verso l’alto. È chiaro che ci potrà essere una questione da mettere a fuoco dal punto di vista della rappresentanza, della qualità della privacy, ma per il momento stiamo lavorando semplicemente degli schemi di sezione, non tanto a delle identificazioni specifiche del singolo locale”.

“Per quanto riguarda agli aspetti dell’ordine pubblico, è da 80 anni che i tifosi “interferiscono” e quindi non vedo quale sia il problema. Però ripeto, io parlo da architetto. Non posso occuparmi e non voglio dare nemmeno delle risposte a domande che le squadre non mi hanno in nessun modo formulato. Sono problemi che qualora dovessero rientrare in una logica di discussione verranno sicuramente affrontati”.

Nel video in calce alla news le domande del nostro inviato, che ha incalzato l'architetto su alcuni passaggi, come evidenziano le sue risposte, non proprio chiari. Neanche a chi propone questo nuovo progetto.