MN - L'Atalanta ha chiesto di giocare la Champions a San Siro: forte malumore nella tifoseria milanista

L’indiscrezione è di quelle che fa discutere e negli ambienti di tutta la tifoseria del Milan c’è già malcontento. Nelle scorse ore, l’Atalanta ha fatto richiesta di poter giocare le partite del girone di Champions League a San Siro. Un’opzione che ha destato il forte malumore da parte dell’intero tifo milanista, dalla Curva Sud ai Milan Club. Stando a quello che si apprende, tale richiesta della società dei Percassi viene vista come “senza una reale motivazione” visto che era stato indicato il Mapei Stadium di Reggio Emilia come sede alternativa allo stadio di Bergamo. I tifosi rossoneri si auspicano una presa di posizione da parte della società Milan e che essa non avalli tale richiesta avanzata dall’Atalanta.