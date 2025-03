MN - L'ex braccio destro di Berlusconi: "Fortunato ad aver vissuto quel periodo al Milan"

Sei punti dal Bologna quarto in classifica, a nove giornate dalla fine. Impresa possibile? Nel 2002 il Milan si trovò in una situazione simile e riuscì a rimontare. Paolo Taveggia, storico braccio destro di Silvio Berlusconi ed ex direttore organizzativo dei rossoneri, ci ha ricordato quello che era il suo Milan nell'intervista rilasciata in esclusiva a MilanNews.it.

Come vivevate la quotidianità?

"Io dico questo. Ai tempi in cui si giocava la domenica pomeriggio, tutte le società italiane il lunedì facevano festa. A noi non ci è mai capitato di pensare di non andare il lunedì in ufficio, ma perché ci andavamo con gioia, c'era davvero felicità nello stare insieme. E c'erano tutti, da Galliani a Berlusconi. Mi ritengo fortunato ad aver vissuto quel periodo al Milan".