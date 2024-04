MN - L. Sala su Gabbia: "La lontananza gli ha fatto bene, è tornato con la voglia di rimanere al Milan"

Il Milan esce da Reggio Emilia con un punto e alcune indicazioni: se da una parte l'attacco dà buone risposte, la difesa ha sbandato e in vista della partita contro la Roma sarà fondamentale cambiare registro. Ne abbiamo parlato con Luigi Sala, ex difensore rossonero nonché campione d'Italia nel 1999 sotto la gestione di Alberto Zaccheroni. In esclusiva per MilanNews.

Contro la Roma torna Tomori

"Pedina fondamentale. Ha forza, velocità e fisicità. Sicuramente riuscirà a recuperare eventuali errori o amnesie dei compagni di difesa. Pedina importantissima che può dare una grossa mano in questi momenti".

Altro lato positivo Gabbia, il suo ingresso in campo contro il Sassuolo ha dato più sicurezza dietro. È diventato una risorsa importante per questo Milan. Te lo aspettavi?

"Mi ha stupito favorevolmente. L'ho sempre reputato un buonissimo giocatore, magari non era ancora pronto per il Milan e determinate platee. Da quando è rientrato dalla Spagna sembra che sia maturato. Questa lontananza gli ha fatto bene, è tornato con la voglia di rimanere al Milan in pianta stabile, di far parte di questa difesa. Sono contento per lui".