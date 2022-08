MN - La Ferla: "De Ketelaere ha impressionato e attirato l'attenzione"

MilanNews.it

Jano La Ferla, agente di mercato, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi anche sul mercato e su Charles De Ketelaere: "È un mercato ormai in cui si esce dai costi di qualche anno fa e si approfitta degli esuberi delle altre squadre fino all'ultimo giorno di mercato. De Ketelaere è un giocatore che finora all'estero ha ben impressionato e ha attirato l'attenzione dei top club europei, non solo del Milan".