MN - La Ferla: "Onyedika potrebbe essere un ottimo colpo per il Milan"

MilanNews.it

Jano La Ferla, agente di mercato, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi anche sulla situazione del centrocampo rossonero: "Il Milan punta sul campionato importante di Tonali, che lo scorso anno è stato una delle colonne portanti del Milan per la vittoria dello Scudetto. Le conferme di Tonali e Leao è come se fossero stati due acquisti importanti, anche quella di Bennacer. La società è sempre vigile sulle possibili occasioni di mercato e Onyedika potrebbe essere un ottimo colpo. Il Milan ha vinto il campionato non grazie alle stelle, ma l'ha vinto giornata dopo giornata grazie al gruppo. Nonostante lo scetticismo generale, i rossoneri sono stati squadra e con il gruppo hanno colmato quel Gap che li ha portati a vincere il titolo".