MN - La maglia rossonera numero 3 è ritirata per sempre? Galliani dice di no. L'aneddoto

Questo pomeriggio, in un grande evento al Teatro Manzoni di Milano, Adriano Galliani presenta la sua autobiografia “Le memorie di Adriano G.”. L'ex AD rossonero parla dal palco della famiglia Maldini. Queste le sue dichiarazioni raccolte da MilanNews.it, con un anneddoto sulla maglia numero 3: “Paolo ha giustamente ricordato il suo papà, io ho molta nostalgia di quel calcio. In un calcio dei parametri zero, delle commissioni miliardarie e tutto quello che succede quando noi arriviamo a Paolo Maldini, era l’86, lui aveva 17 anni, era titolare nel Milan da più di un anno ed era in scadenza di contratto. Il Milan ha una caratteristica romantica, nessuna squadra d’Europa, non conosco in Sudamerica ma penso neanche lì, ha avuto la buona sorte di avere due capitani, papà e figlio, che vincono entrambi la Champions League.

È una cosa che non capita e non so se capiterà ancora. Infatti, a differenza della maglia di Franco Baresi che è stata ritirata in eterno, la maglia di Paolo Maldini è stata ritirata ma ha una chance, se un suo figlio dovesse essere nel Milan e dovesse sollevare la Coppa allora si può riproporre la numero 3. Tornando al contratto, cosa diceva Cesare? Magari non trovavamo l’accordo la prima volta, la seconda volta ecc ecc, ma lui mi confortava quando andava via, non mi spaventava. Mi diceva: “Stai tranquillo Adriano, in ogni caso io Paolo non lo porto via”. E questa è una cosa che ricorderò per sempre".