MN - La pagella di Leao contro la Repubblica Ceca: parte bene nel primo tempo con qualche spunto, nella ripresa sparisce dal campo

La pagella di Leao contro la Repubblica Ceca: parte bene nel primo tempo con qualche spunto, nella ripresa sparisce dal campo

Non una serata facile per il Portogallo di Martinez, che però con costanza e anche un pizzico di fortuna riesce a vincere 2-1 all'ultimo minuto contro la Repubblica Ceca grazie al primo, storico gol in nazionale maggiore di Francisco Conceição, figlio di Sergio. E' stata una partita equilibrata, gestita bene dai portoghesi nel primo tempo ma senza aver quasi mai creato vere palle gol, al contrario dei cechi, bravi e concreti nel passare in vantaggio nella ripresa con un super gol di Provod, inutile al fine del risultato. La svolta della partita, l'autorete di Autogol di Hranac: traversone di Vitinha deviato in gioco aereo da Nuno Mendes. Stanek si oppone ma sfera che sbatte sulla gamba di Hranac che insacca nella propria porta. Non una bella prestazione da parte del numero 10 rossonero Rafa Leao, sostituito al 63' della ripresa dopo un primo tempo condito dai soliti guizzi, ma anche da una ammonizione presa per una simulazione sciocca al limite dell'area.

La pagella a cura di MilanNews.it di Rafa Leao: voto 5

Il portoghese del Milan parte bene nel primo tempo, così come tutto il Portogallo, dominante nel possesso palla ma senza però creare mai clamorosi pericoli alla difesa ceca nella prima frazione di gioco. Leao è il solito: qualche guizzo importante in velocità, un paio di movimenti ad attaccare l'area di rigore e poi, quella brutta macchia su una prestazione già abbastanza povera di luce: l'ammonizione per simulazione da parte del direttore italiano, Marco Guida. Una scelta sciocca, anche perchè Leao è molto più veloce e scattante del difensore ceco Tomáš Holeš, e quindi avrebbe dovuto e potuto puntarlo in modo più efficace (siamo quasi al limite dell'area) e non lasciarsi cadere a terra come una foglia morta, un po' goffamente anche, davvero un peccato. Nella ripresa, anche per i ritmi del Portogallo, bassi e scarsi di idee, il numero 10 del Milan sparisce lentamente dal campo e così, dopo un'ora di gioco viene sostituito dal Diogo Jota (gli verrà annullato un gol) con i lusitani che poi troveranno i due episodi chiave per vincere la partita: lo sfortunato autorete di Hranac e il sigillo finale del giovane Francisco Conceição.