MN - La pagella di Théo Hernandez contro l'Austria: è un treno, praticamente imprendibile

Titolare incontrastato della fascia sinistra, Théo Hernandez è stato tra i protagonisti della Francia contro l'Austria, gara d'esordio dei blues a Euro 2024. Per il terzino, come per Maignan, è l'esordio assoluto a un campionato europeo. Infatti la prima presenza con i bleus del milanista risale al 7 settembre 2021, nel primo blocco di partite dopo Euro 2020. Contro la selezione del mancato milanista Rangnick arriva un successo di misura e il terzino sinistro pur non entrando nel tabellino né come marcatore né come uomo assist è sicuramente tra i più positivi tra i giocatori scesi in campo, illuminando la scena nella notte di Dusseldorf. 90 minuti più recupero per lui. Transalpini che guidano il proprio raggruppamento a pari punti con i Paesi Bassi e proprio contro gli oranje se la vedranno per la seconda partita, che verrà il primato del girone. Appuntamento a Lipsia il 21 giugno alle ore 21.

La pagella a cura di MilanNews.it di Théo Hernandez: voto 7

È in gran spolvero, prende palla e sfonda sulla sinistra. Soprattutto nei primi minuti è incontenibile, cerca e trova la sponda di Rabiot e Mbappé e piazza almeno due assist che chiedono solo di essere spinti in rete, uno per tempo. Si noterà meno, ma si fa apprezzare anche nei contrasti, dove esce praticamente sempre vincente e in fase d'appoggio, dove la percentuale di precisione rasenta la perfezione. Incisivo anche nei ripiegamenti difensivi. In definitiva, sempre sul pezzo. Il suo futuro, per sua stessa ammissione, è incerto? Il Milan faccia di tutto per tenerselo stretto.