MN - La probabile formazione rossonera: Kjaer e Bennacer, Leao più di Rebic

Stefano Pioli, come appreso da MilanNews.it, dovrebbe scegliere Kjaer al posto di Tomori per far coppia con Romagnoli. A centrocampo dovrebbe esserci il ritorno da titolare di Bennacer, mentre in attacco, oltre al rientro di Calhanoglu, il favorito a sinistra è Leao.

Questa la probabile formazione:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.