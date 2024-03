MN - Le caratteristiche di Sesko: "Alto, forte, esplosivo. Se non fosse un calciatore, sarebbe un giocatore di basket"

È Benjamin Sesko l'ideale per il dopo-Giroud al Milan?

La redazione di MilanNews.it ne ha parlato col collega sloveno Nik Brumen di Planetnogomet.si:

Quali sono i suoi punti di forza e dove può migliorare?

"È alto, forte, esplosivo. Se non fosse un calciatore, sarebbe un giocatore di basket. Infatti, da ragazzino, c'è stato un momento in cui è stato a un passo dal diventare giocatore di basket, alla fine però ha scelto il calcio. E queste caratteristiche fisiche le sta sfruttando al massimo nel calcio. Ha un passo lungo e veloce, che lo rende estremamente pericoloso in contropiede. Questo è uno dei motivi per cui sta facendo così bene con la nazionale slovena, più che nel club. Può sicuramente progredire, soprattutto nella finalizzazione, ma non dobbiamo dimenticare che è ancora relativamente giovane, nonostante tutto. E quando maturerà come uomo sarà senza dubbio incomparabilmente più forte".