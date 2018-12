MN - Leonardo: "In estate l'unico investimento è stato Higuain, per il resto abbiamo fatto solo scambi e prestiti"

Leonardo, intervenuto al colloquio con i giornalisti da Milanello, ha parlato del mercato estivo effettuato dalla nuova società: "Non c'è stato un investimento. Abbiamo fatto degli scambi. L'unico punto di incremento è Higuain. E' stata un'opportunità nello scambio Caldara-Bonucci di inserire una situazione fattibile. E' stato l'unico investimento vero, il resto sono stati cambi. Forse abbiamo sbagliato tutto, ma il mercato è stato fatto in questo modo. Bacca-Castillejo, Caldara-Bonucci, Lapadula-Laxalt, Bakayoko in prestito, André Silva in prestito. Locatelli, Kalinic sono tutte vendite. Quelli che sono stati acquistati li volevamo. ".