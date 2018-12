MN - Leonardo: "Nuove sanzioni per il bilancio 2017-2018? Dialogo continuo con la UEFA, dobbiamo capire delle cose e anche loro"

Ad una domanda se il Milan si attende nuove sanzioni dalla UEFA per il bilancio 2017-2018 (fuori dalla sanzione comminata per il trienno 2014-2017), questa è stata la risposta di Leonardo nell'incontro con i giornalisti a Milanello: "Ci sarà un continuo incontro per capire la situazione, ora la posizione è arrivare al break even entro il 2021. Nel ricorso, oltre a cercare di allungare i tempi per il pareggio, cercheremo di farci spiegare e capire delle cose. C'è una discussione continua con la UEFA, ci sono anche cose che loro devono capire".