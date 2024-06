MN - Letizia: "André Trindade recupera un sacco di palloni e sa cosa farne poi. Non si sottrae mai alla giocata"

Il Milan in questo calciomercato sta seguendo con particolare interesse due profili brasiliani con i quali andare a rinforzare la rosa di Paulo Fonseca: il terzino del Tottenham Emerson Royal ed il mediano del Fluminense André Trindade. Su questi calciatori ha parlato in eslcusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega di Sportitalia Francesco Letizia, che ha detto la sua anche in merito al futuro del difensore argentino Marco Pellegrino e sulla Copa América, competizione nella quale sono impegnati gli Stati Uniti di Christian Pulisic e Yunus Musah. Queste le sue dichiarazioni.

Che caratteristiche ha André?

"Se ti devo porre dei pregi André è un giocatore che va a recuperare tantissimi palloni, ma soprattutto sa cosa farne quando li recupera, ed è per questo che ti parlavo di calcio relazionale. Perché comunque non è un giocatore che si sottrae alla giocata, tutt'altro. Calcio relazionale significa che tu cerchi di proporti, soprattutto anche creando diagonali, la famosa escaleta brasiliana, cerchi di proporti sempre libero per il passaggio. Questo significa che anche quando ha il pallone fra i piedi, André sa cosa farne. Ne recupera tanti ma sa partire le azioni in maniera convincente, sa spesso venire in mezzo ai centrali, e questo fa di lui non solo un mediano difensivo, ma anche buone attitudini da play-maker".