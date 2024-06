MN - Letizia: "Penso che André possa essere un giocatore valido, si parlava di lui in ottica Premier. Al Milan darebbe un contributo"

Il Milan in questo calciomercato sta seguendo con particolare interesse due profili brasiliani con i quali andare a rinforzare la rosa di Paulo Fonseca: il terzino del Tottenham Emerson Royal ed il mediano del Fluminense André Trindade. Su questi calciatori ha parlato in eslcusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega di Sportitalia Francesco Letizia, che ha detto la sua anche in merito al futuro del difensore argentino Marco Pellegrino e sulla Copa América, competizione nella quale sono impegnati gli Stati Uniti di Christian Pulisic e Yunus Musah. Queste le sue dichiarazioni.

In conclusione...come valutazione il possibile affare André?

"Per farti un po' un quadro generale, io penso che André possa essere un giocatore valido, perché comunque è stato attenzionato da tanti club inglesi, in patria, già da un annetto e mezzo, dalla cavalcata in Copa della Fluminense, si parlava di un suo trasferimento in Premier League, e tanti ex calciatori di alto livello si sono esposti in suo favore dicendo che è un calciatore che può tranquillamente giocare al Manchester City o nel Liverpool, per citare due squadre forti. Quindi sicuramente al Milan verrebbe a dare eventualmente un contributo. E' un giocatore però che, da una parte ti dico che non arriva con le gambe che gli tremano, perché se giochi al Fluminense significa che spesso e volentieri giochi al Maracanà, e quindi non ti possono tremare le gambe. Dall'altra parte ti dico pure che un giocatore di 1.76, in Italia, in quel ruolo difensivo, ha bisogno di essere aiutato in un certo senso".