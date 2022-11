MN - Lettera di Sala alla Premier Meloni, il commento di Milan ed Inter

Fonte: Antonio Vitiello

MilanNews.it

Milan ed Inter hanno commentato così la lettera inviata dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, alla Premier Giorgia Meloni in merito al nuovo stadio meneghino. Questo il testo: "L'iniziativa del Sindaco chiarisce che tutti gli enti preposti si erano già pronunciati negli anni scorsi per procedere alla riqualificazione dell'intera area di San Siro e alla progettazione del nuovo stadio - apprende MilanNews.it. Attendiamo la fine del dibattito pubblico per poi proseguire senza intoppi nell'iter in corso con la progettazione definitiva e con tempi certi per l'inizio dei lavori".