MN - Licari: "Il Milan ha identità e elasticità che con Giampaolo non aveva"

Fabio Licari, noto giornalista sportivo ed autorevole firma della Gazzetta dello Sport, è stato contattato dalla redazione di MilanNews.it, alla quale ha parlato in esclusiva, tra le altre cose, del suo giudizio sulla squadra di mister Pioli: “Le impressioni del Milan di Pioli sono molto positive. Sicuramente ha raccolto meno in campo di quanto abbia fatto vedere a livello di novità, ricerca tattica, motivazione dei giocatori e il loro impiego. La situazione di classifica non è molto migliorata, ma il Milan ha un’identità e un’elasticità che con Giampaolo, purtroppo, non aveva.”